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Гаджиев: «Не думаю, что «Урал» сядет вниз и будет играть на контратаках с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мыслями о финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

«Не могу сказать, что сейчас кто-то из команд РПЛ глубоко садится назад только для контратакующей игры. Сейчас команды не действуют так однообразно. Многое зависит от разных факторов. Можно прессинговать соперника на его половине поля или использовать какой-то комбинированный вариант. Не думаю, что «Урал» изначально сядет вниз и будет играть на контратаках. Он еще поборется за инициативу», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Встреча между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что на матче ожидается до 25 тысяч болельщиков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005125782_gadjiev_ne_dumayu_chto_ural_syadet_vniz_i_budet_igrat_na_kontratakah_on_poboretsya_za_iniciativu_s_krasnodarom
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ФК Урал
Гаджи Гаджиев
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