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Сегодня, 11:24

На матче Кубка России «Краснодар» — «Урал» ожидается до 25 тысяч болельщиков

Алина Савинова
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Стало известно о потенциальной посещаемости матча второго этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал».

По информации «РБ Спорт», на данный момент продано более 20 тысяч билетов. Ожидается, что на матче будет присутствовать 25 тысяч болельщиков.

Встреча между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА, который ранее по сумме двух матчей обыграл «Урал» в финале Пути РПЛ (3:2).

Суперфинал FONBET Кубка России запланирован на 11 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-matche-krasnodar-ural-ozhidaetsya-do-25-ty-syach-bolel-shhikov/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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