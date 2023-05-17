Бышовец рассказал, почему считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Уралом» в Кубке России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Урал» в Кубке России.

«Учитывая, что «Краснодар» принимает «Урал», у хозяев есть преимущество. Но матчи между этими командами всегда проходят в жесткой борьбе. Вопросы с контратакой будут представлять для «Краснодара» определенные сложности. Но у хозяев есть шансы, команда действительно играет хорошо, есть насыщенность. Нужно также отдать должное средней линии, которая играет креативно. «Уралу», помимо сохранения надежности, нужно думать, как и за счет чего контратаковать. Думаю, что это им удается. Но все-таки шансы на победу больше у «Краснодара», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет сегодня, 17 мая, в Краснодаре. Начало встречи — 19.30 мск. Победитель пары сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.