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Судейство

Гаджиев: «Краснодар» играет качественнее «Зенита». ЦСКА напрасно отпустил Дивеева и Рошу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после поражения от «Зенита» (0:1) в FONBET Кубке России в интервью «СЭ» заявил, что пенальти, благодаря которому питерцы выиграли, «обедняют» нашу лигу.

— Сейчас опять пойдут шутки про столетие «Зенита»?

— Ну а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи. Что ж... Спады постигают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фейр-плей?

— Ждем объяснений от Мажича.

— Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно. У нас одни и те же правила в разных матчах трактуюутся по-разному.

— Довольны сегодняшней игрой махачкалинского «Динамо»?

— Ребята играли достойно! Привлекли ребят из резерва. Они проявили себя довольно неплохо. В частности, Ильяз Ахмедов. Как раз парень 2007 года рождения. Вот к атаке вопросов больше. Там вышли приобретенные футболисты. Легионеры. Гораздо большего ожидал от Миро...

— За кого вы болеете в золотой гонке — за «Краснодар» или «Зенит»?

— Я стараюсь профессионально смотреть на такие вещи. Сегодняшний пенальти не мог повлиять на мои предпочтения. С уважением отношусь к Семаку. Но такие же чувства испытываю и к Мусаеву и, естественно, к Галицкому. Если оценивать непосредственно футбол, то... На мой взгляд, «Краснодар» сегодня играет качественнее «Зенита».

— Вы под впечатлением от крупной победы «Краснодара» над ЦСКА?

— Считаю, армейцы совершили грубую ошибку. Даже, пожалуй, две.

— Какие?

— Расстались с двумя ключевыми центральными защитниками — Рошей и Дивеевым. Напрасно. Отсюда все проблемы. Мы видим, что происходит в обороне сейчас. Как можно так много пропускать? Причем серийно! От «Динамо», «Краснодара» — по четыре. Это уже некая тенденция.

Даниил Кондаков и&nbsp;Сослан Кагермазов.«Нас поставили к стенке... Вы обыграйте мальчиков без такого пенальти!» Гаджиев — о матче с «Зенитом»
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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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