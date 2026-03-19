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Судейство

Гаджиев о пенальти в пользу «Зенита»: «Это вообще... Трудно подбирать слова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Даниил Кондаков и Сослан Кагермазов.
Фото ФК «Зенит»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» поделился мнением о матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1) и неоднозначном пенальти.

— Сейчас многие задаются вопросом: за что назначен пенальти в ворота Махачкалы? У вас есть ответ?

— Мне тоже хотелось высказаться по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что... Это же вообще... Даже не знаешь какие слова и выражения тут можно подобрать... Ну вот какое определение тут применимо?

— Какое?

— Трудно подбирать слова. С разных ракурсов показали эпизод. Вертели по-всякому, крутили... Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто-то объяснит?

— Был ли у Кукуяна и видеоарбитров повод?

— Да никакого! Вы же видели все ракурсы? Где пенальти? Ничего не нашли, а показали на «точку». Увы, для нас это далеко не первый такой случай. Я вам могу сказать одно. Если бы такое произошло в штрафной «Зенита», в 10 из 10 подобных эпизодах в пользу Махачкалы не поставили бы 11-метровый. Ни одного!

— Был же эпизод во втором тайме, когда, как показалось, Караваев наступил на ногу Мастури.

— Там все-таки немного другой момент. Наш игрок уже пробил, а потом уже произошел какой-то контакт. Тут еще можно разговаривать, спорить... Там еще ладно.

— Кагермазов хоть как-то коснулся Кондакова?

— Хороший вопрос. Но вы обратите внимание и на состав «Динамо». Включили молодежь, мальчиков 2007 года рождения. Ну так обыграйте вы нас нормально! Выиграйте у мальчиков 2007 года рождения! Забейте гол с игры!

Просто сама динамика игры не соответствовала полуфиналу Пути регионов. У себя дома, на своем стадионе двигаться в таком темпе...

— «Зенит» вас по-футбольному разочаровал?

— «Разочаровал» — это скорее определение для болельщиков или журналистов. Я имею в виду качество футбола. Понимаете, играть на таких скоростях, с такими паузами... «Зенит» должен действовать лучше.

Даниил Кондаков и&nbsp;Сослан Кагермазов.«Нас поставили к стенке... Вы обыграйте мальчиков без такого пенальти!» Гаджиев — о матче с «Зенитом»

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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