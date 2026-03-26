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Пресняков-старший: «Спартак» проиграл «Тосно», и меня увезли в реанимацию с инфарктом»

Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Пресняков-старший.
Фото Global Look Press

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, рассказал в интервью «СЭ», как получил инфаркт.

— Ситуация была критическая?

— Да, едва успели откачать. Это апрель 2018-го. Мой любимый «Спартак» в полуфинале Кубка проиграл по пенальти «Тосно». Поражение принял близко к сердцу — в прямом и переносном смысле. Ну и все, обширный инфаркт. Дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Поставили два стента.

— Ваш «Спартак» и сегодня способен кого угодно до сердечного приступа довести.

— Теперь стараюсь спокойнее реагировать. В чемпионате-то рассчитывать не на что. Какая разница, шестое место займем или четвертое? Если бы за золотые медали боролись, тогда бы, конечно, нервничал, переживал.

А сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть. Пусть ленинградцы не обижаются, но для меня он как красная тряпка. В таких играх волнение зашкаливает, я реально опасаюсь за свое здоровье, поэтому телевизор не включаю. Счет узнаю позже, из интернета. Когда мои побеждают, сдержанно радуюсь. Когда проигрывают, говорю себе: «Ничего страшного».

Владимир Пресняков.Владимир Пресняков: «Спартак» проиграл «Тосно» — и меня увезли с инфарктом»

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ФК Спартак (Москва)
ФК Тосно
Владимир Пресняков-старший
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