Габулов: «Скептически относился к назначению Федотова, но ЦСКА при нем взял трофей»

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил работу тренерского штаба Владимира Федотова.

«Хочется поздравить всех болельщиков ЦСКА, руководство, тренерский штаб, команду с долгожданным трофеем. Если помните, я скептически высказывался по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев. Но надо признать, что приглашение этого специалиста себя оправдало. При нем команда выиграла трофей и завоевала серебряные медали. Важно отметить, что футболисты ЦСКА на протяжении сезона прогрессировали, в том числе и молодые игроки, что для меня вдвойне приятно. Это, безусловно, заслуга тренерского штаба. Еще раз поздравляю всех причастных к успеху ЦСКА», — сказал Габулов.

Федотов возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством команда стала победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

В РПЛ армейцы финишировали на второй строчке, набрав 58 очков.

Полностью интервью Владимира Габулова читайте на сайте «СЭ».