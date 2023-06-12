Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:30

Габулов: «Скептически относился к назначению Федотова, но ЦСКА при нем взял трофей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил работу тренерского штаба Владимира Федотова.

«Хочется поздравить всех болельщиков ЦСКА, руководство, тренерский штаб, команду с долгожданным трофеем. Если помните, я скептически высказывался по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев. Но надо признать, что приглашение этого специалиста себя оправдало. При нем команда выиграла трофей и завоевала серебряные медали. Важно отметить, что футболисты ЦСКА на протяжении сезона прогрессировали, в том числе и молодые игроки, что для меня вдвойне приятно. Это, безусловно, заслуга тренерского штаба. Еще раз поздравляю всех причастных к успеху ЦСКА», — сказал Габулов.

Федотов возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством команда стала победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

В РПЛ армейцы финишировали на второй строчке, набрав 58 очков.

Полностью интервью Владимира Габулова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Габулов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«На пляже от меня не могут оторвать глаз». Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдершей
Драка на фоне падающих крыс. Настоящая вакханалия в финале Кубка Стэнли
Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Нужно ли было менять Агкацева на Сафонова перед серией пенальти? Мнение Габулова
Габулов: «Агкацев оставил «Краснодар» в игре в начале матча с ЦСКА»
«Игроки «Краснодара» дрогнули перед авторитетом Акинфеева. Правильно, что Агкацева не поменяли на Сафонова». Мнение Габулова
Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Медина рассказал об эмоциях после победы в Кубке России
Зделар назвал нормальным эпизод, когда Сперцян пытался помешать Чалову пробить пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нужно ли было менять Агкацева на Сафонова перед серией пенальти? Мнение Габулова

Боков поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости