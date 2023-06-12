Боков поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Футбольный эксперт Максим Боков поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Справедливо ли, что все решилось в серии пенальти? Конечно. Я-то вообще предполагал, что ЦСКА выиграет 2:0. Хотя легкой победы не будет. Но получилось так, что была борьба, а это всегда нравится зрителям. Театр получился. ЦСКА играет стабильно в этом сезоне, в отличие от быков, и уже сформирован для больших задач. Но никто не отменял мотивацию и желание, которых у южан было хоть отбавляй. ЦСКА сможет побороться за золото в следующем сезоне? Я всегда говорил, что армейцы борются только за первые места и всегда играют на победу», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.