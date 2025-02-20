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ТАСС: футболисты выйдут на кубковые матчи с портретами ветеранов ВОВ

Игроки команд выйдут на матчи FONBET Кубка России с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Акция состоится на встречах пути РПЛ и играх пути регионов 29 апреля — 1 мая.

Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник в РФС, футбольный вариант всероссийской акции «Бессмертный полк» пройдет не только перед матчами Кубка, а также перед ближайшими ко Дню Победы играми в турах РПЛ, первой и второй лиг. Кроме того, на этих матчах планируется «оживить» голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Эти мероприятия пройдут в рамках разработанной РФС программы мероприятий «Одна на всех! Команда, Родина, Победа!» к 80-летию Победы.

Источник: ТАСС
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