Левников назначен главным судьей кубкового матча между ЦСКА и московским «Динамо»

РФС объявил о назначении судейских бригад на матчи 1/4 финала Пути регионов и первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 11 и 12 марта.

Главный арбитром матча ЦСКА — «Динамо» (Москва) назначен Кирилл Левников, резервный судья — Владислав Целовальников, ВАР — Сергей Иванов.

На матче «Ростов» — «Зенит» будет работать Алексей Сухой. На игру «Акрон» — «Спартак» назначен Артем Чистяков.

Путь регионов. 1/4 финала

11 марта (вторник)

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров, АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин, АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

12 марта (среда)

«Урал» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов, АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

Путь РПЛ. 1/2 финала

12 марта (среда)

«Ростов» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.