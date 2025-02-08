«РБ Спорт»: ФИФА не разрешила РФС задействовать игроков-участников ЧМ-2026 после 25 мая 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила Российскому футбольному союзу (РФС) задействовать игроков, попавших в заявки команд на чемпионат мира 2026 года, после 25 мая 2026 года, сообщает «РБ Спорт».

По решению ФИФА, перед стартом ЧМ-2026 футболисты должны получить обязательный отдых с 25 мая. Исключение предоставляется лишь для проведения финалом европейских клубных турниров. Таким образом, на более ранний срок сдвинется дата проведения финала Кубка России.

Отмечается, что в ответ на обращение РФС в ФИФА с просьбой разрешить проведение соревнований после 25 мая с участием игроков-участников ЧМ-2026, союз получил отказ. Финал Кубка России-2025/26 пройдет 23 мая, как указано в проекте реформирования турнира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.