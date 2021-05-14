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Вратарь «Крыльев Советов» рассказал об оскорблениях в соцсетях от болельщиков «Локомотива»

15:20
Иван Ломаев. Фото Instagram
Иван Ломаев. Фото Instagram
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своем конфликте с болельщиками «Локомотива» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— Когда «Локо» забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес нашей команды, — цитирует Ломаева «Матч ТВ». — Когда мы сравняли, то я поднес руку к ушам и дал понять, что не слышу их. Они начали закидывать меня бутылками. Можно сказать, что я ответил на их провокацию. Не считаю, что с моей стороны было неправильное поведение. Все, что происходит в игре, — это эмоции, не вижу в этом проблемы. Они же, на мой взгляд, повели себя очень некрасиво, — сказал 22-летний Ломаев.

— Тебя лично оскорбляли?

— С вечера игры и до текущего момента засоряют мои соцсети оскорбительными вещами, но я вообще не обращаю внимания. Действительно неприятные вещи, но это их дело, я безразлично к этому отношусь. Их жизнь, их поведение, мне пофиг.

— Не страшно было потом стоять? Не ждал, что бутылка прилетит в спину?

— Нет, наоборот, крики и свист подстегивали меня на протяжении всего оставшегося матча. Все понимаю, хотели вывести из себя, но меня это только заводило и мотивировало.

Напомним, «Крылья» уступили «Локомотиву» в финале Кубка России со счетом 1:3.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1352263_Lomajev_rasskazal_ob_oskorblenijah_v_socsetah_ot_bolelshhikov_Lokomotiva?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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