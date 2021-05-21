Председатель совдира «Локомотива» пообещал разобраться с ситуацией с реализацией билетов на матчи
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками прокомментировал скандальную ситуацию с реализацией билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России.
— Почему была отвратительно реализована билетная программа на финал Кубка России?
— Ситуация достаточно простая. Билетный оператор не смог предоставить возможность отправить каждому человек промокод. Промокод выдавался на весь сектор. Подвела реализация билетного оператора.
— Клуб не пустил на эту встречу двух болельщиков, потому что они в черном списке. Что это за черный список?
— Напишите мне фамилии этих болельщиков на листочке. Клуб разберется.
— Можно ли с клубом согласовывать тему с баннерами? Хотел бы также стать диктором.
— По поводу баннеров — это к Кошкину. По второму вопросу смотрите наши вакансии.
«Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России, победив в финале «Крылья Советов» (3:1). Для главного тренера Марко Николича это первый трофей в России.
(Даниил Алешин)
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю