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Председатель совдира «Локомотива» пообещал разобраться с ситуацией с реализацией билетов на матчи

18:46
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками прокомментировал скандальную ситуацию с реализацией билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России.

— Почему была отвратительно реализована билетная программа на финал Кубка России?

— Ситуация достаточно простая. Билетный оператор не смог предоставить возможность отправить каждому человек промокод. Промокод выдавался на весь сектор. Подвела реализация билетного оператора.

— Клуб не пустил на эту встречу двух болельщиков, потому что они в черном списке. Что это за черный список?

— Напишите мне фамилии этих болельщиков на листочке. Клуб разберется.

— Можно ли с клубом согласовывать тему с баннерами? Хотел бы также стать диктором.

— По поводу баннеров — это к Кошкину. По второму вопросу смотрите наши вакансии.

«Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России, победив в финале «Крылья Советов» (3:1). Для главного тренера Марко Николича это первый трофей в России.

(Даниил Алешин)

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