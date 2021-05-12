Мещеряков назвал «Локомотив» командой с железным стержнем после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России — 2020/21.

«Это команда с железным стержнем! Хочу поздравить «Локомотив», они этого заслужили. Топовая команда. Приложило ли старое руководство руку к победе? Не мне об этом судить. Еще раз поздравляю ребят!», — сказал Мещеряков «СЭ»

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Еще дважды «Локо» брал Кубок СССР.

Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории. 17 лет назад «Крылья» уступили в финале «Тереку» из Грозного (0:1).

(Владислав Флегонтов)