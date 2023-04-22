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Сегодня, 20:23

Полузащитник «Урала» Мишкич хотел бы сыграть с «Акроном» в финале FONBET Кубка России

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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич отреагировал на победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Конечно, я следил за результатами матчей соперников по Кубку. Поздравляю «Акрон» с победой над «Спартаком», они молодцы. Не удивляет ли такой результат? Это Кубок, здесь все возможно. Хотел бы я сыграть с «Акроном» в финале? Почему нет, это было бы интересно. Я бы хотел попасть в финал Кубка, а с кем там играть — не так важно», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

Ранее «Урал» выбил «Спартак» из верхней сетки Кубка России, обыграв их по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

В первом матче финала Пути РПЛ «Урал» сыграл вничью с ЦСКА — 1:1. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге 3 мая. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-urala-mishkich-by-lo-by-interesno-sy-grat-s-akronom-v-finale-kubka-rossii/
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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