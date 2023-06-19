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Сегодня, 16:35

Широков: «Предматчевое и послематчевое шоу были намного ярче самого футбола в финале Кубка России»

Алина Савинова
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Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о суперфинале FONBET Кубка России.

«Антураж великолепный, предматчевое и послематчевое шоу были намного ярче самого футбола. Матч был скучноватый, с минимумом голевых моментов — ЦСКА прибавил в концовке, когда соперник подустал. У «быков» острота ушла, когда устал Сперцян, который играл достаточно глубоко», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5). 15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-predmatchevoe-i-poslematchevoe-shou-by-li-namnogo-yarche-samogo-matcha-finala-kubka-rossii/
Роман Широков
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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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