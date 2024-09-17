Фанаты «Зенита» скандируют оскорбления в адрес Соболева в его первом домашнем матче за клуб

Болельщики «Зенита» на фанатской трибуне, известной как «Вираж», скандируют оскорбления в адрес нападающего петербургского клуба Александра Соболева в его первом домашнем матче за клуб.

17 сентября «Зенит» играет с «Рубином» в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки по данным Transfermarkt составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».