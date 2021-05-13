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Фанаты «Локомотива» обвинили вратаря «Крыльев Советов» в провокации

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Представитель крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов после финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1) рассказал о провокациях со стороны вратаря самарской команды Ивана Ломаева. После гола самарцев фанаты забросали поле пластиковыми бутылками.

— В трансляции комментаторы обратили внимание на то, что болельщики «Локо» забросали штрафную «Крыльев» пластиковыми бутылками. Как было дело?

— После того, как «Крылья» забили ответный гол, Ломаев пошел попить водички и начал показывать жесты в сторону нашей трибуны, тем самым и спровоцировал ответные действия, — цитирует «РБ Спорт» Крылова. — В него полетела бутылка, он начал опять размахивать руками — болельщики заведенные, начался этот дождь из пластиковых бутылок. Сразу прибежали Гильерме и Крыховяк, чтобы успокоить болельщиков. Но в конце игры, когда самарцы пошли на круг почета, им похлопали — здесь надо понимать, что та реакция была на одного игрока.

— Что за жесты показывал Ломаев?

— Средних пальцев не было, было размахивание руками.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/bolel-shhiki-lokomotiva-zayavili-o-provokatsiyah-so-storony-vratarya-kry-l-ev-sovetov/

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