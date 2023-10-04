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Сегодня, 13:30

«Факел» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

Трансляция игры Кубка России «Факел» — ЦСКА начнется в 14.25 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» в Воронеже на своем поле примет ЦСКА в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 4 октября. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события кубкового матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Факел» — ЦСКА можно будет на канале «Матч ТВ» в прямом эфире. Начало — в 14.25.

Команда Сергея Ташуева занимает четвертое место в группе с 4 баллами. Московский клуб располагается на второй строчке с 7 очками.

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Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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