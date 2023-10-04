ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в FONBET Кубке России

ЦСКА на выезде уступил «Факелу» в 5-м туре Пути РПЛ групповой стадии FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 2:4).

Хозяев на 80-й минуте вывел вперед Руслан Магаль. 8 минут спустя равенство в счете восстановил защитник ЦСКА Милан Гайич.

В серии пенальти точнее оказались воронежцы. Аббос Файзуллаев и Антон Заболотный не реализовали свои попытки, промахнувшись мимо ворот.

ЦСКА с 8 очками лидирует в группе А. «Факел» с 6 баллами идет на третьем месте. В заключительном туре воронежцы 1 ноября отправятся в гости к «Сочи», а ЦСКА на день позже на своем поле примет «Оренбург».