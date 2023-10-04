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Сегодня, 16:34

ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» — ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА на выезде уступил «Факелу» в 5-м туре Пути РПЛ групповой стадии FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 2:4).

Хозяев на 80-й минуте вывел вперед Руслан Магаль. 8 минут спустя равенство в счете восстановил защитник ЦСКА Милан Гайич.

В серии пенальти точнее оказались воронежцы. Аббос Файзуллаев и Антон Заболотный не реализовали свои попытки, промахнувшись мимо ворот.

ЦСКА с 8 очками лидирует в группе А. «Факел» с 6 баллами идет на третьем месте. В заключительном туре воронежцы 1 ноября отправятся в гости к «Сочи», а ЦСКА на день позже на своем поле примет «Оренбург».

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
6
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