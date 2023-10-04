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Сегодня, 17:00

«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче в FONBET Кубка России и вышел на первое место в группе А

Алина Савинова
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Игроки «Сочи» и «Оренбурга».
Фото ФК Сочи

«Оренбург» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник сочинской команды Артем Мещанинов. На 27-й минуте счет сравнял Владимир Обухов, который реализовал пенальти. Химми Марин увеличил преимущество гостей на 63-й минуте матча. Гол нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро на 77-й минуте не был засчитан из-за офсайда. На 89-й минуте игры Михаил Сиваков получил красную карточку и оставил оренбургскую команду в меньшинстве.

«Оренбург» вышел на первое место в таблице группы А, набрав 11 очков за 5 матчей. «Сочи» занимает последнюю строчку (5 очков).

2 ноября оренбуржцы сыграют против ЦСКА в Кубке России. Игроки сочинской команды днем ранее встретятся с «Факелом».

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 15:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Оренбург

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
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