Бушманов — об эпизоде с брошенным в Вендела бананом: «Наверное, не только у нас в стране такие люди»

Бывший главный тренер «Спартак-2» Евгений Бушманов прокомментировал эпизод с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Волгой» (3:0).

«Как это можно прокомментировать? Конечно, это откуда-то из нулевых. Что делать? Бывают такие люди, есть еще. Наверное, не только у нас в стране такие», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.