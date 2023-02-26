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Сегодня, 14:37

Бушманов — об эпизоде с брошенным в Вендела бананом: «Наверное, не только у нас в стране такие люди»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартак-2» Евгений Бушманов прокомментировал эпизод с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Волгой» (3:0).

«Как это можно прокомментировать? Конечно, это откуда-то из нулевых. Что делать? Бывают такие люди, есть еще. Наверное, не только у нас в стране такие», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10680695-bushmanov-o-rasistskom-skandale-s-vendelom-navernoe-ne-tolko-v-rossii-est-takie-lyudi.html
Евгений Бушманов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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