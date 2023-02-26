Булыкин — об ответном матче «Локомотив» — «Спартак»: «Жду интересную игру с голами и с хорошей интенсивностью»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями об ответной игре железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Спартак» остается фаворитом. Поле на «Открытие Банк Арене», думаю, будет, получше, и погода — тоже, не такой большой минус. Поэтому «Спартак» сможет комбинировать, как он хочет. «Локомотив», думаю, может собраться. Им некуда отступать, и они могут показать хорошую игру, если все соберутся на один матч. Я жду интересную игру с голами и с хорошей интенсивностью, потому что погода не помешает", — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.