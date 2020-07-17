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«Это кубковый матч, здесь нет фаворитов». Семак настраивает команду на матч со «Спартаком»

17:56
Сергей Семак. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки к матч 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча намечена на 19 июля, начало — 18.30 (мск).

— Все в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

— Как оцените состояние футболистов?

— Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

— В чем опасность «Спартака»?

— Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-17-sergey-semak-eto-kubkovyy-match-zdes-net-favoritov.htm

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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