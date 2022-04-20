На 32-й минуте матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» бригада Павла Шадыханова ошибочно засчитала второй гол Андрея Окладникова. В момент паса партнера игрок «Енисея» располагался за линией офсайда, а затем отправил мяч в сетку. Второй ассистент Антон Кобзев принял неверное решение, не зафиксировав положение «вне игры».

«Енисей» — «Рубин».

На 21-й минуте арбитр ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу. Тот повел себя безрассудно и ударил соперника шипами в область голеностопа. Шадыханов видел это единоборство, но почему-то не наказал игрока «Рубина» желтой карточкой.

«Енисей» — «Рубин».

«Енисей» — «Рубин».

«Енисей» — «Рубин».

На 55-й минуте судья не назначил 11-метровый удар в пользу гостей. Герман Онугха попытался изобразить, что его сбили в штрафной площади «Енисея», но Шадыханов ему не поверил и был прав.