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«Енисей» — «Рубин»: второй гол засчитан ошибочно, в пользу гостей правильно не назначен пенальти

Второй гол «Енисея» засчитан ошибочно, в пользу «Рубина» правильно не назначен пенальти
Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
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На 32-й минуте матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» бригада Павла Шадыханова ошибочно засчитала второй гол Андрея Окладникова. В момент паса партнера игрок «Енисея» располагался за линией офсайда, а затем отправил мяч в сетку. Второй ассистент Антон Кобзев принял неверное решение, не зафиксировав положение «вне игры».

"Енисей" - "Рубин".
«Енисей» — «Рубин».

На 21-й минуте арбитр ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу. Тот повел себя безрассудно и ударил соперника шипами в область голеностопа. Шадыханов видел это единоборство, но почему-то не наказал игрока «Рубина» желтой карточкой.

«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».

На 55-й минуте судья не назначил 11-метровый удар в пользу гостей. Герман Онугха попытался изобразить, что его сбили в штрафной площади «Енисея», но Шадыханов ему не поверил и был прав.

«Енисей» — «Рубин».
«Енисей» — «Рубин».
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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