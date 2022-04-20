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Сегодня, 13:26

«Балтика» — «Динамо»: голкипер гостей не стоял на линии ворот, пенальти следовало перебить?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
Формально вратарь «Динамо» Игорь Лещук, не дав забить Олегу Алейнику, нарушил правила.
Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
Некоторые игроки сдвигали мяч на край 11-метровой отметки.
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Во время серии 11-метровых ударов, которые вчера определили победителя матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» (1:1, пен. — 4:5), возникли ситуации, требующие пояснений с точки зрения правил игры.

Во-первых, формально вратарь бело-голубых Игорь Лещук, не дав забить Олегу Алейнику, нарушил правила. Дело в том, что сейчас при 11-метровом ударе требуется, чтобы вратарь хотя бы одной ногой касался линии ворот или находился на одном уровне с ней. Получается, что голкипер не может уйти вглубь ворот — за их линию.

Что выглядит, мягко говоря, нелогично и странно. Поэтому с нового сезона вратарям разрешат это делать. Но только с нового — с сезона-2022/23.

Пока же это, повторю, формальное нарушение. Но на него закрывают глаза — как это сделала бригада судей игры в Калининграде. Либо они вообще не заметили, что ни одна из ног Лещука не находилась на линии ворот. В любом случае наказывать за это арбитров не станут.

Во-вторых, не все игроки, выполнявшие пенальти, устанавливали мяч точно по центру 11-метровой отметки. Некоторые сдвигали его на край, но при этом он касался своей проекцией части «точки». Безбородов не заставлял их поправлять мяч. Прав ли он?

Это вопрос теоретический. В правилах написано, что «мяч должен быть установлен неподвижно на 11-метровой отметке». Но ничего не сказано, как именно по отношению к ней. Нет соответствующих рисунков. Возможно, в будущем Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) сделает разъяснения и уточнит текст, как это случалось не раз. Однако пока, исходя из существующего варианта правил, Безбородов поступил верно.

ФК Балтика
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