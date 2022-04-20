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«Енисей» — «Рубин»: нападающий красноярцев Окладников сделал дубль

Нападающий «Енисея» Окладников сделал дубль в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Енисея» Андрей Окладников сделал дубль в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 2:0.

На 32-й минуте 22-летний россиянин забил в пустые ворота после прострела в штрафную казанцев.

Окладников проводит дебютный сезон в основном составе «Енисея». Нападающий забил восьмой гол в этом сезоне и третий — в нынешнем розыгрыше Кубка страны.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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