Нападающий «Енисея» Окладников сделал дубль в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина»

Форвард «Енисея» Андрей Окладников сделал дубль в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 2:0.

На 32-й минуте 22-летний россиянин забил в пустые ворота после прострела в штрафную казанцев.

Окладников проводит дебютный сезон в основном составе «Енисея». Нападающий забил восьмой гол в этом сезоне и третий — в нынешнем розыгрыше Кубка страны.