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Баринов об уходе Самедова из «Локо»: «Он отстаивал свои принципы. Готов ему за это аплодировать»

Баринов отреагировал на слова бывшего старшего селекционера «Локомотива» Самедова о причине ухода
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего старшего селекционера московского клуба по молодежному футболу Александра Самедова о причине ухода со своего поста.

«Есть точка зрения Самедова, есть точка зрения Цорна. Я больше доверяю Самедову. Если он действительно ушел из «Локомотива» по этой причине, то честь ему и хвала. Он отстаивал свои принципы, я готов ему за это аплодировать. Но судить об этом не могу, не имею права, не зная вторую сторону», — сказал Баринов «СЭ».

В интервью «СЭ» Александр Самедов заявил, что причиной его ухода из «Локомотива» стал конфликт с интересом со спортивным директором клуба Томасом Цорном.

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