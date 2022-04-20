Баринов об уходе Самедова из «Локо»: «Он отстаивал свои принципы. Готов ему за это аплодировать»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего старшего селекционера московского клуба по молодежному футболу Александра Самедова о причине ухода со своего поста.

«Есть точка зрения Самедова, есть точка зрения Цорна. Я больше доверяю Самедову. Если он действительно ушел из «Локомотива» по этой причине, то честь ему и хвала. Он отстаивал свои принципы, я готов ему за это аплодировать. Но судить об этом не могу, не имею права, не зная вторую сторону», — сказал Баринов «СЭ».

В интервью «СЭ» Александр Самедов заявил, что причиной его ухода из «Локомотива» стал конфликт с интересом со спортивным директором клуба Томасом Цорном.