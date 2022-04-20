Бывший функционер «Спартака» назвал главный фактор, который решит исход дерби с ЦСКА

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящей игре команды в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Интересная игра будет, как обычно. Дерби, тем более Кубок для «Спартака» — шанс завоевать трофей в сезоне. Думаю, все силы приложат, чтобы выиграть. Армейцы сейчас немного подсдали, но Кубок — это отдельная игра, она одна. Здесь выиграть всегда сложно и нет фаворитов. «Спартак», по идее, состоит из хороших игроков. Главное — использовать шансы. С этим сейчас есть проблемы. Если сможем реализовать моменты, все будет», — приводит слова Шавло «Газета.Ru».

Игра ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

В текущем сезоне РПЛ команды встречались дважды и оба раза победу одержали подопечные Алексея Березуцкого (1:0 и 2:0).