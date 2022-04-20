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Сегодня, 14:51

Бывший функционер «Спартака» назвал главный фактор, который решит исход дерби с ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящей игре команды в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Интересная игра будет, как обычно. Дерби, тем более Кубок для «Спартака» — шанс завоевать трофей в сезоне. Думаю, все силы приложат, чтобы выиграть. Армейцы сейчас немного подсдали, но Кубок — это отдельная игра, она одна. Здесь выиграть всегда сложно и нет фаворитов. «Спартак», по идее, состоит из хороших игроков. Главное — использовать шансы. С этим сейчас есть проблемы. Если сможем реализовать моменты, все будет», — приводит слова Шавло «Газета.Ru».

Игра ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

В текущем сезоне РПЛ команды встречались дважды и оба раза победу одержали подопечные Алексея Березуцкого (1:0 и 2:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/20/17600822.shtml?updated
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Шавло
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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