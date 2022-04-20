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«Енисей» — «Рубин»: казанцы пропустили три безответных гола за 40 минут

«Рубин» пропустил три гола за 40 минут матча БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Глушков (в центре).
Фото ФК «Енисей»

Полузащитник «Енисея» Никита Глушков отличился в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 3:0.

На 39-й минуте матча 27-летний россиянин реализовал выход один на один.

Глушков забил четвертый гол в сезоне-2021/22 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.

До этого на 12-й и 32-й минутах встречи два гола забил форвард красноярцев Андрей Окладников.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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