«Рубин» пропустил три гола за 40 минут матча БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея»

Полузащитник «Енисея» Никита Глушков отличился в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 3:0.

На 39-й минуте матча 27-летний россиянин реализовал выход один на один.

Глушков забил четвертый гол в сезоне-2021/22 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.

До этого на 12-й и 32-й минутах встречи два гола забил форвард красноярцев Андрей Окладников.