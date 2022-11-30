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Сегодня, 17:29

Экс-администратор «Спартака» Хаджи согласился с оценкой Салиховой инцидента в матче с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на слова супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой о драке в матче Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

Он отметил, что-то, что произошло в этой встрече, было полным безобразием, и призвал рассмотреть вариант уголовной ответственности.

«Я абсолютно согласен с оценкой Заремы. Это была провокация. Там сразу было видно, что придурочный нападающий начал бить. Какие тут разговоры могут быть? Там видно, что игроки «Зенита» все спровоцировали. Кто полез в драку первый?! Все видно на съемке. Игрок «Зенита» носом начал щелкать, а наш заступился. По сути, начал драку бразилец «Зенита», — цитирует Хаджи Sport24.

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-30-khadzhi-o-drake-eto-byla-provokatsiya-zenita-tam-srazu-bylo-vidno-chto-priduroshnyy-napadayushchiy-nachal-bit
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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