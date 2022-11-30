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Нападающий «Спартака» Соболев лично посетит заседание КДК по кубковому матчу с «Зенитом»

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В четверг, 2 декабря, в РФС состоится заседание КДК по матчу Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти 4:2).

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Основное время игры завершилось массовой дракой, по итогам которой красные карточки получили 6 футболистов: у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао, у «Спартака» — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

По информации «РБ Спорт», Соболев, а также удаленный еще до драки тренер красно-белых Владимир Слишкович посетят заседание лично.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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