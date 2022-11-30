Нападающий «Спартака» Соболев лично посетит заседание КДК по кубковому матчу с «Зенитом»

В четверг, 2 декабря, в РФС состоится заседание КДК по матчу Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти 4:2).

Основное время игры завершилось массовой дракой, по итогам которой красные карточки получили 6 футболистов: у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао, у «Спартака» — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

По информации «РБ Спорт», Соболев, а также удаленный еще до драки тренер красно-белых Владимир Слишкович посетят заседание лично.