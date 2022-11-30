Тарасов — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об эпизоде с массовой дракой в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» (0:0, пен. 4:2).

«Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас. Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно все. Но я уверен, что до такого доходить все равно не должно», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

После завершения основного времени матча футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку, в результате которой красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У сине-бело-голубых были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у московского клуба — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.