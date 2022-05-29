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Реакция Джикии на свист болельщиков «Динамо». В капитана «Спартака» полетела бутылка воды

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джикия отреагировал на свит болельщиков «Динамо».
Фото «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикии отреагировал жестом на свист болельщиков «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Счет в матче к 81-й минуте — 2:1 в пользу красно-белых.

Джикия отреагировал на свит болельщиков «Динамо». Фото "СЭ"
Джикия отреагировал на свит болельщиков «Динамо».
Фото «СЭ»

В середине второго тайма вместо Джикии на поле появился Максимилиано Кофрие. Капитана «Спартака» заменили из-за повреждения.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории играют в финале Кубка России.

Георгий Джикия
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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