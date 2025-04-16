Дркушич оценил поддержку фанатов в матче «Зенита» с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич оценил поддержку болельщиков в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (2:0; общий счет — 3:0).

Игра прошла 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Очень хорошая поддержка трибун. Честно, удивился чуть-чуть. Я знал перед матчем, что наши болельщики придут, но не ожидал такого. Очень доволен, спасибо им», — сказал Дркушич.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с победителем пары «Динамо» — ЦСКА (первый матч — 1:2).