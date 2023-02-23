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Сегодня, 18:00

Дмитрий Сычев: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о дебюте форварда Артема Дзюбы за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

В этой встрече «Локомотив» уступил «Спартаку со счетом 0:1.

«Амбиции и опыт Дзюбы должны помочь «Локомотиву». Артем хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад и доказать, что он качественный футболист. Получится ли? Во всяком случае, за этим будет интересно наблюдать», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-dzyuba-hochet-vernut-sya-na-lidiruyushhie-pozitsii-na-kotory-h-on-by-l-neskol-ko-let-nazad/
Артем Дзюба
Дмитрий Сычев
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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