Губерниев — о суперфинале Кубка: «Все было прекрасно, но кофе не найти»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Смотрел футбол вместе с болельщиками, и нигде на арене нельзя было купить кофе. В ВИП-ложу, где мне бы не отказали, подниматься не стал. Специально пол арены обошел — нет кофе. Андрею Талалаеву, например, кофе принесли ребята из «Спартака». Все было прекрасно, но кофе то людям налейте, ребята! Всякое говно продают: чипсы, шоколадки, колу... А кофе нет. Слава богу была вода. Я же не один такой, многие болельщики вчера ходили и искали кофейку попить, но не нашли. Но это был единственный неприятный момент с точки зрения комфорта. Во всем остальном — просто прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

Давид Петросян