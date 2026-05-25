Булатов — о Помазуне: «В серии пенальти он сильнее Максименко»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение о вратаре красно-белых Илье Помазуне. В воскресенье 29-летний голкипер вышел на замену перед серией пенальти в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) и отбил два удара игроков соперника.

— С Помазуном в финале Кубка Карседо угадал.

— После полуфинала с «Зенитом» этот шаг напрашивался. Помазун в серии 11-метровых действительно сильнее Максименко. За счет резкости, скорости. Тут на первый план выходит взрывная работа, от которой во многом и зависит, отобьет вратарь пенальти или нет.

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