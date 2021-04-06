Динияр Билялетдинов: «Локо» идет по всем катком"

Экс-полузащитник «Локомотива», обладатель Кубка России 2007 года Динияр Билялетдинов в рамках пресс-конференции «Сочи» вспомнил о своем кубковом опыте и поделился ожиданиями от кубкового четвертьфинала, который состоится в среду, 7 апреля, в Сочи.

Напомним, в четвертьфинале Бетсити Кубка России соперником станет «Локомотив». Играа пройдет завтра, 7 апреля.

— «Локомотив» изначально позиционировался как кубковая команда — когда я туда пришел, Юрий Палыч уже много Кубков выиграл, — сказал Билялетдинов.

— Победная история «Локо» — вообще в основном кубковая.

На мой взгляд, имеет смысл делать кубковое противостояние, за исключением финала, из двух матчей, чтобы у команд была возможность что-то подкорректировать. Другое дело, как это вместить в календарь.

Результат матча «Сочи» — «Локомотив» непредсказуем. Помню первую их игру в этом чемпионате, которую «Сочи» дома выиграл. Сейчас обе команды показывают организованный футбол. «Локомотив» просто катком идет по всем. «Сочи», хоть и проиграл в последнем туре «Рубину», но значительную часть встречи доминировал. Также и в московском матче с «Локомотивом» у «Сочи» были шансы сравнять счет при 1:2. Это будет интересный матч, в котором многое зависит от удачи.

(Игорь Рабинер)