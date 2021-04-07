Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин дал интересный прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится 7 апреля в Сочи и начнется в 19.00.

Кстати, поставить на этот или любой другой матч можно без риска для денег. БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов по 500 рублей без пополнения счета. Просто зарегистрируйтесь с промокодом NEW3 и подтвердите личность.

— Обе команды борются в этом сезоне за самые высокие места. Особенно мощно соперники проводят отрезок после зимней паузы. У «Локо» 12 забитых мячей в пяти матчах — отличный результат. Можно рассмотреть индивидуальный тотал гостей больше 1.5 с достойным коэффициентом 2.65.

В последних пяти матчах с участием «Сочи» и «Локомотива» было забито 16 и 13 мячей соответственно. С такими впечатляющими статистическими данными посоветую обратить внимание на вариант тотал больше двух с хорошим коэффициентом 1.68.

Повторить эту ставку или сделать другую вы можете в мобильном приложении или на официальном сайте БЕТСИТИ, — сказал Нигматуллин.