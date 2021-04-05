Газизов рассказал, кто будет готовить «Уфу» к ближайшему матчу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» сообщил, кто будет исполняющим обязанности главного тренера команды в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Ахматом». Встреча пройдет 7 апреля в Грозном.

«На матч в Грозном команду выведет помощник тренера Николай Афанасьевич Сафрониди. Команде уже объявлено, уже тренировку сегодня провели. Пока вот так. После игры в Грозном будет какая-то информация», — сказал Газизов «СЭ».

3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4. «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Константин Колмаков)