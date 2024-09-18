«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: стали известны стартовые составы

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Махачкалинское и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 21.15 мск.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Кирш, Ковачевич, Джапо, Котин, Кагермазов, Сердеров, Ангбан, Юсупов, Зинович, Магомедов.

Запасные: Волк, Табидзе, Шумахов, Сандрачук, Сундуков, Глушков, Хоссеинжамадмахаленколай, Крачковский, Агаларов.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Кутицкий, Макаров, Фомин, Артур, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Карраскаль, Бителло, Александров, Смелов, Лепский, Окишор, Гладышев.