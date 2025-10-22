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22 октября 2025, 08:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября 2025, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события матча «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первом матче самарская команда победила бело-голубых в серии пенальти 5:4 (основное время завершилось со счетом 0:0).

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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