ЦСКА — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России

ЦСКА победил «Акрон» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

У красно-синих забили Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. У тольяттинской команды дубль оформил Беншимол.

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ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C. «Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.