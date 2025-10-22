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22 октября 2025, 19:30

«Динамо» — «Крылья Советов»: гол гостей отменили из-за офсайда

Игнат Заздравин
Корреспондент

Гол «Крыльев Советов» отменили в матче против московского «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 63-й минуте голкипер бело-голубых Игорь Лещук отдал передачу на Даниила Фомина, которую перехватил Ильзат Ахметов и сделал пас на Фернандо Костанцу. Тот вернул мяч Ахметову, поразившему ворота «Динамо».

После подсказки ВАР главный арбитр матча Владислав Целовальников отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Костанцы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;, &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Крылья Советов»: гол Ахметова отменен. «Рубин» — «Ахмат»: гости сравняли счет. Онлайн-трансляция матчей Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября 2025, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов
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