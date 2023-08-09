«Динамо» — «Краснодар»: видео голов

«Динамо» принимает «Краснодар» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме бело-голубые забили два мяча за 4 минуты: отличились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев. Но еще до перерыва «быки» могли сравнять счет. После гола Никиты Кривцова гости заработали пенальти, но Ильзат Ахметов пробил мимо ворот.

В самом начале второго тайма «Динамо» все же пропустило второй мяч — Мозес реализовал выход один на один.

31-я минута. Фомин — с пенальти — 1:0

35-я минута. Грулев — 2:0

41-я минута. Кривцов — 2:1

45-я минута. Ахметов — незабитый пенальти

46-я минута. Мозес — 2:2