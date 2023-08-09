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Сегодня, 22:51

Гайч о промахе Заболотного в игре с «Факелом»: «Антон — великолепный форвард, верю, что скоро он будет забивать»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поддержал своего одноклубника Антона Заболотного, который упустил возможность открыть счет в матче 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (0:2).

В начале встречи Заболотный не попал в пустые ворота ударом с линии вратарской воронежцев.

— Какие были эмоции после удара Заболотного?

— Антон — резкий нападающий, который находит моменты. Порой он их реализует, порой — нет. Антон — великолепный нападающий, верю, что скоро у него будут такие же моменты, и он их будет забивать, перевернет страницу и будет смотреть вперед.

В следующем туре групповой стадии FONBET Кубка России ЦСКА встретится с «Сочи» 30 августа.

Адольфо Гайч
Антон Заболотный
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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