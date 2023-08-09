Федотов — о матче с «Факелом»: «Незабитые голы и ошибка в первом тайме стоили нам пропущенного гола»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Незабитые голы и ошибка в первом тайме стоили нам пропущенного гола, — цитирует пресс-служба клуба Федотова. — Соперник играл компактно, хотя у нас были моменты, но не хватало разящего, точного удара, хладнокровия и хорошего паса. Хотя было много неплохих комбинаций, но не было голов. А без этого не бывает побед. Команда пыталась, но не все получилось. Та ротация, которую мы сделали, не помогла нам освежить игру и атакующую линию. Понимаем, что молодежь отличается своей нестабильностью».

Теперь в активе всех четырех команд группы А по 3 очка. Ранее во 2-м туре «Оренбург» обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» отправится в гости к «Оренбургу».