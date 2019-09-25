«Динамо» Хохлова проиграло «Лучу» в 1/16 финала Кубка России

«Луч» дома одержал победу над «Динамо» (1:0) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Игра проходила во Владивостоке. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник хозяев Кирилл Марущак.

Олимп-Кубок России

1/16 финала

«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Марущак, 20.

«Луч»: Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака-Иобома, Пономаренко, Катрич (Магадиев, 72), Носов (Квеквескири, 66), Абазов, Кротов, Кутьин (Алиев, 61), Гордиенко.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Нойштедтер (Каборе, 62), Морозов, Ордец, Калинин, Хильемарк, Грулев (Игбун, 59), Шиманьски, Шейдаев, Филипп (Панченко, 58).

Предупреждения: Насадюк, 22. Калинин, 51. Квеквескири, 70. Каборе, 82. Панченко, 82. Игбун, 82. Шейдаев, 82.

Судьи: Анопа (Благовещенск). Иванов (Кострома), Лунев (Новосибирск).

25 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо».

1/16 финала Кубка: расписание и трансляции матчей