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Акинфеев, Фернандес и Дзагоев пропустят матч ЦСКА против «Зенита» из Ижевска

16:08
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Команда ЦСКА вылетела в Ижевск, где 23 сентября проведет матч группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против местного «Зенита». На выезд отправились 19 футболиста, сообщает сайт клуба.

Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров.

Нападающие: Антон Заболотный, Федор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/armeytsy-otpravilis-v-izhevsk-/

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