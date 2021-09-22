Акинфеев, Фернандес и Дзагоев пропустят матч ЦСКА против «Зенита» из Ижевска
Команда ЦСКА вылетела в Ижевск, где 23 сентября проведет матч группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против местного «Зенита». На выезд отправились 19 футболиста, сообщает сайт клуба.
Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров.
Нападающие: Антон Заболотный, Федор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/armeytsy-otpravilis-v-izhevsk-/
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